Festeggia il 1° anniversario Damiano Adamo

Un salone moderno dove taglio, piega e colore si affiancano alla cura del capello, per una qualità alta: “Perché la bellezza deve essere alla portata di tutti e tutte”. Tanti auguri a Damiano Adamo Parrucchiere a Modica che il 4 dicembre festeggia il primo anno di attività. “Sono esattamente 14 anni che ho iniziato a lavorare in questo ramo intraprendendo la strada del papà che faceva il barbiere. Da li è nata la passione per i capelli. Lo scorso anno ho deciso di aprire un salone tutto mio. Oggi ho 27 anni è non posso che essere soddisfatto di aver raggiunto e realizzato il mio sogno. A soli 13 anni ho voluto seguire le orme di mio padre, in cui, tra forbici e spazzole sono passati e passano tuttora, tanto entusiasmo e lavoro appassionato: “Soprattutto per le donne – spiega Damiano – il loro desiderio è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle, sempre in ordine e noi cerchiamo di accontentarle. Del resto in questo settore la bellezza e le novità, sia per quanto riguarda il taglio, che le metodologie, sono molto importanti, e per questo cerchiamo di avere un approccio innovativo dedicando tempo e risorse ai corsi di aggiornamento”. Allora tanti auguri a Damiano per questo primo anniversario di soddisfazioni. Il salone, in via Via della costituzione (Modica) info 327 7426743-0932 771281

