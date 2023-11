La Settimana Santa di Ispica nel circuito del Consiglio d’Europa

La Settimana Santa di Ispica è stata inserita nella rete delle celebrazioni pasquali del Consiglio d’Europa per iniziativa della Fondazione Federico II. Lo ha comunicato al consigliere comunale del Partito Democratico, Gianni Stornello, l’on. Nello Dipasquale, componente il Consiglio di amministrazione della fondazione. Viene così accolta la richiesta che Stornello aveva formulato al deputato del PD nella sua veste di autorevole esponente della Fondazione Federico II che è emanazione dell’Assemblea regionale siciliana. Nel dare la notizia, l’on. Dipasquale ha anche assicurato al consigliere Stornello l’impegno in sede parlamentare per contribuire a sostenere finanziariamente il circuito delle Settimane Sante siciliane aderenti alla rete di cui fanno parte celebrazioni e riti pasquali di Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Malta.

“Fu la prima richiesta che feci – ricorda il consigliere del PD Gianni Stornello – all’on. Dipasquale appena insediato in Consiglio comunale. Era proprio il periodo di Pasqua di quest’anno e investii della cosa Nello Dipasquale nella sua veste di componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Federico II, che si stava occupando della creazione della rete delle celebrazioni pasquali siciliane da inserire nel circuito promosso dal Consiglio d’Europa. Trovai il nostro deputato disponibile e convinto e offrii i supporti documentali necessari per avvalorare gli aspetti antropologici, sociali, culturali, emozionali della Settimana Santa di Ispica, già rinomata di suo, per favorire la sua inclusione nel progetto della Fondazione Federico II che ha un notevole valore storico e dalle inevitabili ricadute anche turistiche. Ringrazio l’on. Dipasquale anche per l’impegno che ha assicurato di profondere in assemblea regionale per sostenere finanziariamente le manifestazioni di pietà popolare della Settimana Santa di Ispica e di tutte quelle che rientrano nel circuito”.

