Canoni non pagati passi carrabili. Modica, giro di vite

Il rispetto della legalità e delle regole, passa attraverso il senso civico del Cittadino e il senso del dovere di chi lavora perché norme e leggi vigenti, siano osservate ogni giorno.

“In questo senso, sottolineo con piacere e favore il lavoro eccellente svolto dagli agenti della Polizia Locale di Modica, diretti e coordinati dal comandante, Rosario Cannizzaro, con la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale, nel far osservare le norme che regolano il pagamento dei passai carrai – dice il sindaco” -.

Dopo un lavoro attento di ricerca e verifica del pagamento dei canoni specifici, infatti, sono stati recuperati oltre 20.000 euro di somme non pagate da cittadini autorizzati al possesso delle autorizzazioni di Passi carrabili davanti loro proprietà.

“Il lavoro prezioso e certosino degli agenti della Polizia Locale di Modica, in questo come in tanti altri versanti, continua quotidianamente, con l’obiettivo di dare piena osservanza a norme, leggi e regole vigenti e a conferma di un impiego importante e costante di risorse umane per far rispettare la legalità”.

Salva