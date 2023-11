Aggressione al pullman del Modica Calcio. Daspo per 3 paternesi

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai ha emesso 3 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Paternò. I provvedimenti riguardano i fatti, in occasione dell’incontro di calcio tra Paternò e Modica dello scorso 19 novembre allo stadio “Falcone-Borsellino” quando si registrò una violenta azione nei confronti dei tifosi del pullman della squadra rossoblù che stava raggiungendo lo stadio.

In particolare, i tre teppisti, tra i quali anche un minorenne, travisati con passamontagna hanno inseguito, a bordo di un unico ciclomotore, le autovetture dei tifosi della squadra ospite, brandendo bastoni, ingenerando panico anche tra le persone costrette ad assistere ai fatti ed a richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, i militari erano riusciti a bloccare ed identificare le tre persone che sono state denunciate alla Procura di Catania, perché ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere commessi in occasione di una manifestazione sportiva.

