Concorso di idee per riqualificare alcune piazze di Ragusa: la proposta di FdI

Il coordinamento di Fratelli d’Italia Ragusa lancia una proposta di riqualificazione delle piazze più trascurate della città, partendo da piazza Solferino, per la quale è già stato depositato un atto di indirizzo dal consigliere comunale Rocco Bitetti.

“In un quadro di rilancio dei luoghi di aggregazione in città- dichiarano dal coordinamento di FdI Ragusa – grazie anche alle segnalazioni di residenti e frequentatori, per iniziare abbiamo individuato in piazza Solferino e Piazza Tamanaco, luoghi con un grande potenziale e che, con adeguati interventi, potrebbero diventare due veri e propri spazi di aggregazione sociale”.

“Per queste ragioni- continuano- abbiamo presentato un atto di indirizzo a firma del nostro consigliere comunale Rocco Bitetti proponendo interventi di riqualificazione e di implementazione di nuovo arredo urbano come ad esempio installazione di panchine e vasi con piante, iniziando proprio da piazza Solferino, alle spalle della chiesa dell’Ecce Homo in pieno centro storico. Abbiamo chiesto nello specifico che l’amministrazione bandisca un “concorso di idee” al fine di raccogliere progetti e suggerimenti per la riqualificazione , coinvolgendo in questo modo, chiunque voglia contribuire attivamente al miglioramento della piazza.”

“Procederemo allo stesso modo – concludono- anche con piazza Tamanaco, una tra le piazze più spaziose di Ragusa superiore, presentando nei prossimi giorni un atto consiliare che vada nella medesima direzione”.

