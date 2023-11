Delegati iblei al Congresso Nazionale di Sinistra Italiana

Un momento importante per la nostra comunità politica, il Congresso

Nazionale di Sinistra Italiana, che si è svolto in questi giorni a

Perugia e a cui la Federazione provinciale di Ragusa è stata presente

con due delegati, Resi Iurato e Angelo Rinollo. “La vita che verrà”

era il titolo, e in tutte e tutti noi riecheggiavano le parole degli

Inti Illimani in “El pueblo unido”, commuovendoci nell’omaggio a

Salvador Allende a 50 anni dal suo sacrificio. Ma “La vita che verrà”

è anche e soprattutto uno sguardo al futuro, al mondo più giusto che

vogliamo, possiamo e dobbiamo costruire insieme. Dove le destre

portano divisioni, chiusure, egoismi, disuguaglianze, guerre, noi

porteremo fraternità, accoglienza, internazionalismo, benessere e

diritti per tutte e tutti, pace. Abbiamo respirato speranza e

desiderio di unità, insieme ai nostri dirigenti nazionali e ai leader

degli altri partiti di opposizione nazionali ed europei e dei

sindacati, che ci hanno onorato della loro presenza. Abbiamo

riconfermato il nostro Segretario Nazionale Nicola Fratoianni, ed

eletto presidente del partito il carissimo compagno Nichi Vendola. E

nella nuova assemblea nazionale, la nostra provincia di Ragusa sarà

rappresentata, grazie all’elezione della compagna Resi Iurato, da

sempre figura di riferimento per tutta la sinistra iblea. E ora

porteremo sul territorio lo slancio e l’energia che il Congresso ci ha

regalato, per costruire anche qui un futuro più giusto per tutte e

tutti.

Salva