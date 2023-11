Diquattro(Consulta Giovanile): “Partecipata iniziativa Consulte”

Si è svolta sabato sera, nell’auditorium del Centro Culturale, a causa del maltempo, quella che doveva essere la fiaccolata cittadina organizzata dalle Consulte giovanile e femminile di Ragusa che si è quindi trasformata in un partecipatissimo momento di confronto sul tema della violenza contro le donne.

“Sono molto fiero- dichiara Simone Diquattro, Presidente della Consulta Giovanile- di ciò che abbiamo creato come consulta giovanile, insieme alla consulta femminile di Ragusa che ringrazio sentitamente, ieri sera. Nonostante il cattivo tempo, abbiamo comunque dato lo stesso significato a ciò che volevamo organizzare e quindi trasmettere. La fiaccolata si è trasformata in un partecipatissimo momento di riflessione all’interno dell’auditorium del Centro Commerciale Culturale. Tante le persone accorse ieri sera, nonostante il cattivo tempo, e di questo non posso che essere orgoglioso.”

“Come ho già ribadito ieri- continua- momenti come questi sono meramente simbolici e restano tali se non si passa sin da subito dalla forma alla sostanza, dalle parole ai fatti. Come consulta giovanile siamo impegnati attivamente nel progetto “Ragusa città delle donne” e proporremo, in occasione delle prossime riunioni, interventi specifici in campo di valorizzazione della donna nel mondo del lavoro, incentivazione dell’associazionismo femminile e di progettazione educativa all’interno delle scuole”.

“Ringrazio- conclude- i membri della Consulta Giovanile che hanno curato in loco l’organizzazione dell’evento e coloro che, pur non essendo in loco, si sono impegnati nella diffusione e pubblicizzazione dello stesso. Ringrazio la Presidente della consulta femminile Gianna Miceli, la vicepresidente Maria Giovanna Bentivoglio e il Comune di Ragusa per aver sostenuto l’iniziativa.”

