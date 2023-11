L’Avimecc Volley Modica cala il poker e rimonta Casarano

Avimecc Volley Modica 3

Leo Shoes Casarano 2

Parziali: 20/25, 18/25, 25/18, 25/16, 15/4.

Avimecc Volley Modica: Raso 6, Di Franco 6, Capelli 14, Putini 4, Chillemi 17, Cascio, Buzzi 9, Spagnol 20, Giudice, Lombardo (L2), n.e: Nastasi (L1), Italia, Tidona, La Rocca. All. Enzo Di Stefano; Ass: Salvo Nicastro.

Leo Shoes Casarano: Martinelli, Peluso 6, Miraglia 7, Ciardo 1, Lugli 25, Quarta, Topuzliev 12, Licitra 1, Tommasi 2, Baldari 10, Carta (L1), n.e: Moschese, Pepe, De Micheli (L2). All. Fabrizio Lichelli.

Arbitri: Roberto Guarnieri di Messina e Fabio Scarfò di Reggio Calabria

Modica – Quarto successo consecutivo per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” vede le “streghe” va sotto di due set, ma si rimbocca le maniche e grazie anche al supporto del suo pubblico batte in rimonta la Leo Shoes Casarano che ha dimostrato di non meritare l’attuale classifica.

Il sestetto di Enzo Di Stefano approccia male alla gara e concede troppo alla formazione di Lichelli che ringrazia e porta a casa un punto tutto sommato meritato, ma dal terzo set in poi i “Galletti” della Contea entrano in campo con le giuste motivazioni e ribaltano una partita che ai molti era sembrata compromessa.

I biancoazzurri hanno impiegato 131′ per domare i loro avversari che escono dal taraflex della Contea con l’onore delle armi.

Gara subito in salita per Chillemi e compagni che sono subito costretti a inseguire il sestetto pugliese (7/8) che ha in Lugli il punto di riferimento offensivo. I padroni di casa faticano a contenerlo e a metà frazione la forbice del risultato si allarga (11/16). Modica prova a restare in scia, ma Casarano non cede di un centimetro (15/21) e alla fine va a vincere il parziale d’apertura in 32′ con il punteggio di 20/25.

Modica accusa il colpo e al cambio campo non riesce a reagire. Casarano è pronto ad approfittarne e cerca di scappare (5/8). i biancoazzurri vanno in bambola e non riescono a tenere il passo dei pugliesi che a metà frazione hanno doppiato il sestetto di casa (8/16). coach Distefano prova a scuotere i suoi ragazzi che non riescono a ritrovarsi e Casarano allunga ancora (14/21) indirizzando il set che alla fine si aggiudicano 18/25 in 28′.

Di Stefano prova a “rigenerare” la sua squadra, manda in campo Capelli che “suona” la carica. I biancoazzurri, finalmente iniziano a giocare la pallavolo che sanno e per Casarano iniziano i “guai”. Le bocche di fuoco modicane, innescate dalla regia di Putini trovano continuità e l’inerzia del match cambia. Modica si porta subito avanti (8/6) e grazie a un break di 8 – 4 a metà parziale inizia a “scavare” il solco che nelle fasi finali (21/15) diventa incolmabile. Con il 25/18 in 31′ il sestetto della Contea accorcia le distanze, riapre i giochi e mette pressione ai loro avversari.

L’inizio del quarto parziale è in equilibrio, con i padroni di casa che tengono il muso avanti nel punteggio (8/7), ma Modica “intuisce” che l’impresa e possibile e grazie al sostegno del pubblico riesce ad allungare fino al +4 (16/12) a metà frazione. Casarano non riesce a reggere il ritmo imposto dai modicani e va in apnea (21/16). Modica ne approfitta immediatamente e con un break di 5 – 0 chiude i conti in 27′ con un facile 25/16 che rimanda ogni decisione al tie break.

Casarano è alle corde e Modica sente profumo di vittoria. L’inizio del quinto set è determinante con i padroni di casa che piazzano un 5 – 1 che spezza immediatamente ogni speranza ai pugliesi. I modicani sono perfetti, mentre Casarano spegne la luce. I biancoazzurri salgono in carrozza e completano la rimonta con un facilissimo 15/4 che non ammette repliche e consegna ala formazione della Contea il quarto successo consecutivo.

“E’ stata una vittoria sofferta – commenta a fine match coach Enzo Distefano – contro un Casarano che ha fatto la voce grossa. Avevo detto ai ragazzi di non abbassare la guardia perchè il sestetto pugliese è in continua crescita e le prestazioni di Lugli e Topuzliev sono la conferma che Casarano è una buona squadra che sin dalla prima palla giocata ci ha messo in difficoltà è sono stati dei “giganti” nei primi due set, ma i miei ragazzi sono stati bravi a resettare tutto e a crescere nei fondamentali e in battuta dal terzo set in poi. Capelli ha dato la carica giusta in attacco, ma è stata tutta la squadra a reagire. Siamo stati bravi in battuta, la correlazione muro – difesa finalmente ha funzionato come doveva e come aveva fatto nei match precedenti. Adesso ci godiamo la vittoria in rimonta e il meritato riposo e poi penseremo alla trasferta di Fano. Ringrazio il mio staff che ci segue e mi segue costantemente ogni giorno e devo dire bravi ai ragazzi che oggi hanno messo in campo anima e cuore”.

Salva