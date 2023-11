Il Ragusa Calcio domani di scena sul campo del Portici

Il Ragusa calcio ha tenuto ieri l’ultima seduta di allenamento in vista della lunga trasferta di domani sul campo del Portici. Niente rifinitura oggi ma partenza di prima mattina alla volta della Campania. Il tecnico Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno di Pasquale Porcaro, appiedato per un turno per somma di ammonizioni. In dubbio, a causa di acciacchi, vari atleti: Magrì ha fatto registrare un risentimento mercoledì, Ejjaki non è ancora al meglio dopo l’infortunio con la Sancataldese mentre Tuccio e Manfrellotti sono affaticati. “Credo che qualcuno di questi atleti – afferma mister Ignoffo – riusciremo a recuperarlo. Il Portici è una squadra in salute e gioca molto bene al calcio, non dobbiamo illuderci con riferimento alla classifica. Abbiamo visto le immagini e credo che, nelle ultime due giornate, con la conquista di 4 punti, stia raccogliendo i frutti di quello che costituisce la loro identità. Sono molti attivi sul mercato dopo l’arrivo del direttore sportivo il mese scorso. Di fronte, insomma, ci troveremo una squadra molto organizzata e che gioca a calcio. Sicuramente siamo in salute anche noi visto che risultiamo in serie utile da quattro turni ma la cosa non ci deve fare illudere più di tanto nel senso che dobbiamo continuare a credere a quello che stiamo facendo e cercare di fare ancora di più perché ci sono altri margini, secondo me, per potere migliorare ancora”. Tra i protagonisti del pari con l’ex capolista Siracusa l’esterno Antonio Guerriero: “E’ stata una gara molto combattuta – afferma Guerriero – ma con la forza e la coesione di tutto il gruppo abbiamo portato a casa un punto fondamentale contro una grande squadra che lotterà per vincere il campionato. Un punto che va benissimo, adesso pensiamo alla prossima gara. Io ringrazio sempre il mister che mi dà la possibilità di giocare, oltre alla società. Mi sento bene, mi sento valorizzato e tutti i grandi mi danno una grossa mano, per me sono come dei papà”.

