L’Avimecc Volley Modica in cerca del “poker” contro Casarano

Torna fra le mura amiche del “PalaRizza” l’Avimecc Volley Modica che, dopo le vittoriose trasferte consecutive di Sabaudia e Marcianise, domani pomeriggio alle 18, torna davanti al suo pubblico per affrontare l’ostacolo Leo Shoes Casarano.

I “Galletti” della Contea, reduci da tre vittorie consecutive puntano al “poker” di successi, ma sono consapevoli che contro la formazione salentina non sarà una gara semplice.

Casarano, infatti, è una squadra che ha attraversato un periodo difficile e arriverà al “PalaRizza” con l’obiettivo di recuperare i punti persi domenica scorsa in casa con Sabaudia.

“Casarano -spiega Enzo Distefano – è una squadra storicamente ostica, che lo scorso campionato a sorpresa è arrivata fino in fondo nei play off. Conosciamo le loro qualità, dispone di un ottimo staff tecnico e hanno in Lugli e l’opposto bulgaro i loro punti di forza. Noi siamo reduci da tre vittorie consecutive che ci hanno dato morale ed entusiasmo anche a tutto l’ambiente, ci stiamo preparando al massimo con tanta umiltà perchè sappiamo che in questo campionato non si può sottovalutare nessuna squadra perchè il livello del campionato di serie A3 è noto. Nonostante i problemi accusati da qualche giocatore, abbiamo lavorato sodo per preparare questo match e sono sicuro che anche contro Casarano, domani a testa bassa i ragazzi metteranno in campo il cuore. Il buon momento che stiamo attraversando ci ha portato al quarto posto – conclude il tecnico dei biancoazzurri – ma al momento non bisogna guardare la classifica, ma guardare al lavoro e al gioco che dobbiamo sviluppare in campo. Pensiamo partita per partita e restiamo concentrati sulla sfida di domani, poi da martedì penseremo alla prossima gara”.

Domani, al “PalaRizza” si prevede una buona affluenza di pubblico che sarà pronto a dare una mano al sestetto modicano, e che parteciperà al “Minuto di rumore” che partirà subito dopo la prima battuta e sostituirà il canonico minuto di silenzio e che verrà osservato su tutti i campi di volley. La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, aderisce alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’Onu nel weekend. L’obiettivo è di partecipare attivamente alla necessaria presa di coscienza contro i perpetrati fatti di cronaca nera tristemente alla ribalta in questi giorni. I giocatori delle due squadre, inoltre scenderanno in campo con un baffo rosso stampato sul viso.

“Anche per questo motivo – spiega Marco Di Franco – invito i nostri tifosi a venire in gran numero al “PalaRizza” e far sentire la loro voce. Noi abbiamo bisogno del loro aiuto e del loro sostegno. Ci siamo preparati al massimo per questo match e con coach Distefano e il suo staff abbiamo studiato Casarano e anche domani daremo il 100% per provare a vincere. Questo campionato – conclude Di Franco – è molto difficile perchè tutte le squadre sono molto preparate e dobbiamo dare il massimo anche contro Casarano e se continuiamo a giocare dando sempre il massimo credo di essere in grado di poter portare a casa i tre punti”.

