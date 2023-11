Asu: integrazione oraria fino al 31 dicembre

E’ arrivata oggi a tutti gli Enti Locali la comunicazione ufficiale da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro, della ulteriore messa a disposizione di copertura finanziaria da 2.500.000 di euroche possa consentire agli Enti di far effettuare ore integrative al personale ASU. Tali fondi si vanno ad aggiungere e completare i 14 milioni già previsti dalla finanziaria. Tali ore potranno essere svolte a partire da lunedi 27 novembre entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. Integrazioni orarie effettuate al di fuori dell’arco temporale e non preventivamente autorizzate dalDipartimento resteranno a esclusivo carico degli Enti utilizzatori.“E’ un altro ulteriore passo avanti in quel lungo percorso che abbiamo intrapreso per dare la meritata dignità lavorativa ecentinaia di lavoratori che da anni sono in servizio negli Enti Locali dove spesso ricoprono ruoli di primaria importanza. Già dalla prossima settimana porterò nella discussione sulla finanziaria anche questo emendamento per consentire la copertura dei contratti con integrazione oraria anche per il 2024” questo il commento dell’Onorevole Ignazio Abbate che ormai da tempo sta seguendo le vicende degli ASU impiegati nei vari settori.

Salva