Arriva l’attaccante Parisi nel Modica Calcio

Nella fase clou del girone d’andata il Modica Calcio mette a segno un colpo di mercato. Grazie ad un vero e proprio blitz, il Direttore Sportivo Fabio Arena, con la piena condivisione da parte dei vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, porta alla corte di Giancarlo Betta il 28enne Tino Parisi.

Esterno, nato a Siracusa, è una delle punte di diamante del calcio siciliano, avendo calcato, nonostante la giovane età, i palcoscenici importanti di serie B e Lega Pro con le maglie di Piacenza, Livorno, Catania e Siracusa.

Appena maggiorenne, è già una colonna dell’Akragas in serie D nella stagione 2013-2014. L’anno dopo sbarca in serie B con il Catania dove rimane sino al 2017 divenendo un punto fermo dei rossazzurri etnei.

Dopo la stagione 2017-2018 vissuta in Lega Pro con il Siracusa, lascia la Sicilia per accasarsi al Livorno in serie B, dove rimarrà, tranne per la stagione 2019-2020 vissuta con la Sicula Leonzio, sino al trasferimento a Piacenza.

Adesso, per la prima volta nella sua carriera, sbarca in Eccellenza.

“Quando i progetti sono seri e validi la categoria non conta – dice il neo esterno rossoblu –. In meno di 24 ore abbiamo trovato un accordo con il Direttore Sportivo Fabio Arena che già conoscevo e poi soprattutto con i due vertici, Mattia Pitino e Danilo Radenza. Ho avuto sin da subito impressioni positive, poi mi ha convinto il progetto e dalla serietà della società. Adesso tocca a me ripagare questa fiducia. Sarò da subito a disposizione di mister Betta e spero di poter mettere a disposizione del Modica Calcio la mia esperienza, sia in campo, sia nello spogliatoio e sia con i più giovani”.

