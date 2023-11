Pozzallo. “Open day” per introdurre corsi di formazione gratuiti

“Open day” per introdurre corsi di formazione gratuiti a Pozzallo. Li finanzia la Regione Sicilia e li promuove l’ente di Formazione “Aletheia” che, nei giorni 30 novembre e 1° dicembre, farà una presentazione del suo catalogo professionale dalle ore 9,30 alle 18.30. I corsi si rivolgono a persone disoccupate, maggiorenni, residenti o domiciliate in provincia di Ragusa, che abbiano reso la Dichiarazione di immediata disponibilità e sottoscritto (o sottoscriveranno) il Patto di servizio personalizzato nei Centri per l’impiego di competenza. La frequentazione implica il rilascio della qualificazione professionale e un rimborso spese per tutti i corsisti.

L’obiettivo è dare una risposta concreta alla crisi occupazionale che colpisce soprattutto chi ha difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro, tenendo conto dell’importanza che riveste la specializzazione e la riqualificazione professionale in un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione.

Appuntamento, quindi, alle ore 9,30 di giovedì 30 novembre, in via Ginevra, a Pozzallo (qualche via dietro il Pronto Soccorso cittadino, zona case popolari), al numero civico 9, fino alle ore 18. Stesso identico orario il giorno dopo, il 1° dicembre, sempre in via Ginevra.

I corsi sono rivolti a persone non occupate, pertanto ai disoccupati, inoccupati e inattivi.

Al momento della domanda per la partecipazione al percorso formativo, i destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

– essere residenti o domiciliati in Sicilia;

– essere in età lavorativa;

– i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione;

– avere il titolo di studio minimo richiesto per la tipologia di percorso formativo scelto e come da Repertorio delle qualificazioni.

