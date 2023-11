Santa Croce Camerina. Abbandono rifiuti, prima denuncia per effetti inasprimento legge

E’ stato fermato e verbalizzato dalla squadra Tutela del territorio e sarà denunciato all’Autorità giudiziaria per gli effetti della nuova legge 137, un uomo che si è reso responsabile di due episodi di abbandono ingiustificato di rifiuti per strada. A sanzionarlo, la Polizia municipale di Santa Croce Camerina, che su impulso dell’Amministrazione comunale, con in testa l’assessore all’Ambiente Francesco Dimartino, ha installato una fototrappola in via Principe di Piemonte, accertando un deposito giornaliero di rifiuti da parte del soggetto in questione.

“Sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo iniziato una vera e propria battaglia contro gli incivili – dice il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino –. Pensiamo infatti che sia inutile parlare di turismo e sviluppo se non si inizia proprio da un vero e proprio cambio di mentalità rispetto alla salvaguardia e alla cura del nostro territorio. Il soggetto che abbiamo denunciato è la prima persona che subisce gli effetti della nuova legge che speriamo possa fungere da deterrente per tutti coloro che ancora hanno la cattiva e assurda abitudine di abbandonare i rifiuti per strada. Da parte di questa Amministrazione comunale ci sarà sempre tolleranza zero”.

