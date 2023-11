Hanno tentato di entrare in una tabaccheria-ricevitoria di Marina di Ragusa: l’obiettivo era sicuramente quello di portare via tabacchi e valori. Erano in cinque ed hanno utilizzato il sistema “ariete”, vale a dire con un’autovettura hanno cercato di sfondare la saracinesca del locale. Il furto è stato sventato dall’arrivo della società di vigilanza che controlla l’esercizio. Rilevanti i danni.

Salva