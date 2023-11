Ispica: Avviata collaborazione per pulizia canali e saie

Un proficuo incontro si è tenuto tra il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, l’assessore alla PC Massimo Dibenedetto e l’assessore Cafisi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e una delegazione del Comitato Canali Sicurezza e Territorio guidata dal Presidente Giovanni Arato.

Il Comitato ha espresso la volontà di collaborare con l’amministrazione per rendere concreta l’ordinanza sindacale volta a sollecitare i cittadini a tenere puliti i canali o saie di scolo delle acque piovane.

Gli amministratori hanno invitato i membri del comitato di farsi portavoce nei confronti dei proprietari affinché collaborino, nell’interesse comune, evitando di essere oggetto di diffide e salate sanzioni nel la mancata pulizia.

“Nessuno sconto sarà fatto a chi, per causa della loro negligenza, ostruiscono incanali e, in caso di piogge -dichiara l’assessore alla PC e Polizia Locale Massimo Dibenedetto -, provocano allagamenti a danno di altri cittadini”.

