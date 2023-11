Polizia Locale Scicli, formazione e collaborazione istituzionale

La Polizia Locale di un Comune è il servizio di prossimità più immediato per i cittadini, e per quanti si trovano per vacanza o altre ragioni in un territorio sconosciuto.

È davvero intenso il programma delle attività di formazione continua che il comandante della Polizia locale di Scicli Maria Rosa Portelli, su direttiva dell’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino, ha messo in campo in queste settimane.

Il 9 novembre, grazie a un tavolo con la Asp di Ragusa, a palazzo Spadaro si è tenuto un tavolo di confronto fra Polizia municipale e il Dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria di Ragusa.

La giornata di studio sul Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e l’Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) ha registrato la partecipazione di Antonio Mazzola, funzionario della Polizia Locale di Palermo e gli interventi del dott. Giuseppe Morando, del Dipartimento di salute mentale di Ragusa, e del dott. Rino Falletta, Responsabile dell’unità operativa complessa di psichiatria Modica-Scicli, per l’Asp 7 di Ragusa.

Dalla giornata di studio scaturirà a breve una bozza di documento fra tutte le istituzioni provinciali coinvolte per addivenire a un Protocollo d’Intesa per la gestione dei Tso e dell’Aso, creando un punto di governance avanzato dei casi di criticità.

Alla giornata di studio e aggiornamento hanno preso parte anche i Comandanti delle Polizie Locali di Pozzallo, Modica, Comiso, Ispica, Ragusa e Nicolosi, nel catanese.

Altro appuntamento il 13 novembre con lo psicoterapeuta e formatore Tonino Solarino per affrontare i temi della buona comunicazione, dell’empatia, della risoluzione del conflitto durante le fasi di lavoro nei rapporti col pubblico.

Le due giornate fanno seguito a una precedente attività di formazione, avviata con un corso di addestramento in tecniche operative di Polizia e di autodifesa, tenuto dell’istruttore Luigi Moschella della Polizia di Stato.

Questo è il secondo anno di formazione continua per il corpo di Polizia municipale di Scicli.

