Confcooperative. Cooperazione al femminile, seminario a Palermo

La cooperazione al femminile al centro di un importante seminario che si terrà domani a Palermo promosso da Confcooperative Sicilia. Si parlerà di tutti i comparti cooperativistici insieme ai rappresentanti delle istituzioni e con le conclusioni affidate alla presidente della commissione Dirigenti donne cooperatrici di Confcooperative nazionale, Anna Manca. L’appuntamento si terrà a partire dalle 11 nello stand Florio in via Messina Marine 40 e per l’occasione vedrà la presenza della vittoriese Nuccia Alboni, vicepresidente commissione Dirigenti donne cooperatrici Sicilia, che presenterà il suo libro “50 sfumature in cucina”. Ai lavori, durante la sessione pomeridiana, interverrà anche Gaetano Mancini, presidente Confcooperative Sicilia. “Con queste ricette, veloci, facili da preparare e buone – spiega Nuccia Alboni – spero di invogliare al consumo di frutta e verdura. Mai mi sarei immaginata di scrivere un libro di ricette (anche se l’idea mi piaceva), ma poi farlo insieme ad un grande chef intagliatore come Claudio Menconi mi ha permesso di superare di tanto le mie aspettative. Cucinare è una delle mie maggiori passioni. Ovviamente i miei piatti sono frutto di una cucina contadina, povera ma ricca di tradizioni. Le materie prime provengono dai nostri campi: melanzane, peperoni, zucchine e pomodori. Le mie ricette prendono spunto da ricette della tradizione ma rivisitate al momento, utilizzando tutto ciò che va consumato e non sprecato. Io, per natura sono molto attenta a non buttare via nulla e mi piace inventare piatti semplici ma buoni. Essendo molto creativa nella vita, anche in cucina trasferisco spesso le mie idee: anni fa ebbi l’idea di preparare un gelato con la melanzana e così dopo alcune prove sono riuscita finalmente a sorprendere amici e familiari”.

Salva