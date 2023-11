Poidomani: “Zona Artigianale Ragusa. Fatto il punto con insediati”

Le problematiche irrisolte della zona artigianale sono state al centro, ieri sera, nell’auditorium del Comune di Ragusa in via on. Diquattro, dell’incontro promosso d’urgenza dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia con i residenti e con i titolari delle piccole e medie imprese insediate. Un confronto che prosegue il percorso di denuncia che i rappresentanti di FdI in città stanno portando avanti già da qualche settimana, in particolare dopo l’insediamento della rinnovata amministrazione comunale, per cercare di individuare una serie di soluzioni sostenibili così da dare risposte a tutti coloro che sono interessati alla migliore vivibilità dell’area. L’incontro, che è stato condotto dal coordinatore cittadino, Luca Poidomani, affiancato dal vice, Simone Diquattro, presente anche il consigliere comunale di Fdi Rocco Bitetti, ha preso atto della preoccupazione manifestata dagli intervenuti i quali, ancora una volta, hanno dovuto prendere atto che, nonostante le denunce, nulla si è mosso in senso positivo. “Cani e topi, purtroppo – spiega Poidomani – continuano a rimanere al loro posto. Così come è immutata la situazione di degrado che ci è stata più volte posta in evidenza e che denota una scarsa attenzione su un fronte che, invece, dovrebbe essere il più curato visto che stiamo parlando di un’area produttiva e che, quindi, si sforza di garantire benessere alla città. Ringraziamo tutti gli intervenuti e abbiamo assicurato a ciascuno di loro che ci faremo portavoce delle loro istanze. Sappiamo di un incontro che l’amministrazione comunale ha intenzione di tenere in queste ore sull’argomento, unitamente ai rappresentanti di un’associazione di categoria, per cercare di fornire delle risposte che, purtroppo, nonostante le sollecitazioni pressanti, non sono mai arrivate. In ogni caso, monitoreremo tutti gli interventi previsti e siamo pronti a dire la nostra qualora si dovessero registrare ancora delle defaillance. L’unica certezza è che così, con questo lassismo, non si può più andare avanti”.

