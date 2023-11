Quinto risultato utile consecutivo per il Santa Croce calcio che in inferiorità numerica riesce ad imporre il pareggio ai locali del Mazzarrone. È stato un Santa Croce dai due volti, quello visto al “Comunale” di Mazzarrone, con i biancazzurri che nel primo tempo soffrivano oltremodo la fisicità dei locali, bravi a pressare sui portatori di palla. L’azione pressante dei locali portava alla rete dei giallorossi alla mezz’ora su un tiro da fuori di Tomasello e con il risultato di 1-0 terminava il primo tempo. Nella ripresa nonostante un buon approccio del Santa Croce, il Mazzarrone raddoppiava con Bojang nei primi minuti di gioco credendo di chiudere i giochi. Non era proprio così, perché il Cigno rientrava in partita alla mezz’ora con la rete di Semeraro (la terza in campionato) sugli sviluppi di un corner. Le cose si complicavano per i biancazzurri che rimanevano in inferiorità numerica quando il direttore di gara sventolava il secondo cartellino giallo a Camara. Partita finita? Niente affatto perché a cinque minuti dal termine Elton Ogbebor sfruttava una colossale ingenuità difensiva dei locali e da pochi passi metteva in rete riportando la parità in campo. Gli ultimi minuti erano di sofferenza, ma al triplice fischio si scatenava il tripudio di tutto il gruppo biancazzurro. Con questo punto il Cigno mantiene la posizione in classifica, lasciandosi dietro un buon margine con la zona calda della graduatoria.

Di seguito il commento di mister Angelo Galfano:

“È stata una gara molto difficile per noi. Devo essere sincero ammettendo che nel primo tempo non siamo stati brillanti, concedendo tanto ai nostri avversari che su un tiro da fuori sono riusciti a passare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con più determinazione, ma abbiamo commesso una grossa ingenuità in occasione del loro raddoppio e la gara si è messa in salita. Fortunatamente non ci siamo disuniti e a testa bassa ci siamo messi a giocare come sappiamo e sugli sviluppi di un corner, abbiamo trovato il pareggio. Poi l’espulsione di Camara poteva complicare un po’ le cose, ma la squadra a rinsaldato i ranghi e a cinque dalla fine abbiamo trovato il pareggio che è stato del tutto meritato. Devo complimentarmi con i ragazzi perché oggi dal punto di vista caratteriale hanno dimostrato personalità, perché pareggiare in inferiorità numerica contro questo Mazzarrone non era facile. Continuiamo il nostro trend positivo e ci godiamo questo risultato, ma da martedì testa alla prossima gara di sabato pomeriggio, quando incontreremo in casa la Leonzio”.

