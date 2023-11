Occupiamoci di… 10 anni al servizio del volontariato

Tutti i mercoledì da fine ottobre a fine luglio, dalle 16 alle 18 nel salone della chiesa di S. Luca a Modica, i volontari del gruppo Occupiamoci di…incontrano disoccupati, precari, giovani che si affacciano al mondo lavorativo ma anche datori di lavoro in cerca di dipendenti.

L’iniziativa partita in sordina 10 anni fa dall’idea di un gruppo di ragazzi a conclusione di un progetto formativo con il formatore Filippo Corvo, che guida il “progetto”, venne subito appoggiata dal compianto padre Giorgio Mallia che da allora mise a disposizione, il salone parrocchiale per i vari incontri e che continuano ancora oggi grazie al consenso dei nuovi preti, don Gianluca Fratantonio e don Vincenzo Rosana.

Obiettivo del gruppo è quello di aiutare a favorire l’inserimento lavorativo di giovani ed adulti disoccupati, valorizzandone competenze e talenti attraverso l’incontro con la domanda di lavoro espressa dai datori ma non solo.

E così durante gli incontri del mercoledì gli attivisti di Occupiamoci di…, Enza A., Pinuccia G. Giuseppina D. Federica M., Franco I. ascoltano chi è alla ricerca di lavoro per poi procedere a consultare le ultime offerte e quindi dare una mano a scrivere una lettera di presentazione, fare o aggiornare il proprio curriculum tenendo conto dell’offerta a cui ci si vuole candidare, il tutto gratuitamente.

Gli ospiti del gruppo provengono da diverse parti del comprensorio modicano ma non solo, spesse volte si tratta di giovani e meno giovani con diverse esperienze anche in nero che non sanno a quale azienda o a quale datore rivolgersi e che nel corso degli anni hanno inviato lo stesso curriculum a diversi datori ma non hanno mai avuto risposte.

Grazie ai volontari in 10 anni di operato, diverse persone hanno iniziato a fare dei colloqui e a trovare lavoro, sono queste le gratificazioni che arrivano agli attivisti ed è per questo che la loro attività è continuata sia durante il periodo del covid tramite degli incontri online sia continua ancora oggi in presenza, grazie al consenso che arriva da diverse parti.

Dall’inizio dell’attività dei volontari è stato stravolto l’identikit dei disoccupati nostrani, se prima provenivano dal comparto edile e dall’autotrasporto ed erano principalmente uomini ,oggi sono spesso donne che hanno risentito maggiormente del periodo del lockdown e che non hanno mai avuto contratti stabili, ci sono poi i giovani con bassa scolarizzazione.

Ecco perché i volontari del gruppo Occupiamoci di…oltre a indirizzare i disoccupati su quei lavori attinenti alle loro esperienze, consigliano di formarsi per riqualificarsi.

Salva