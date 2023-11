Messico. Tre agenti uccisi in una sparatoria stato di Zacatecas

(gr) Un nuovo scontro armato è stato registrato ieri notte tra la polizia e membri di clan criminali nello stato messicano di Zacatecas, ha provocato sei morti e un ferito grave. Secondo le autorità, tra le vittime ci sono tre agenti di polizia. La sparatoria è avvenuta in un quartiere della capitale dello Stato quando gli agenti di polizia, in un’ispezione, sono stati aggrediti dall’interno di un’abitazione da membri di un’organizzazione criminale. Durante il conflitto a fuoco è rimasto gravemente ferito anche un quarto agente di polizia che è tuttora ricoverato in ospedale, mentre tra gli aggressori, a lascarci la pelle sono stati due uomini e una donna. “Sono profondamente dispiaciuto che tre dei nostri colleghi di polizia abbiano perso la vita durante il loro servizio”, ha detto il segretario del governo di Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza. Lo scontro, nel quale sono perite in totale sei persone, è avvenuto poche ore dopo che le autorità avevano riferito della scoperta dei corpi di sette uomini assassinati, ritrovati nelle municipalità di Loreto e Guadalupe, rinvenuti legati a delle sedie con evidenti segni di percosse e bruciature estese. Un’escalation di violenza e criminalità che ha visto quest’anno salire a 27 il numero delle vittime tra gli agenti di polizia dello Stato.

