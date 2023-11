Libero consorzio ibleo. Approvato aggiornamento Dup e bilancio di previsione 2024-2026

Il Commissario Straordinario del Libero consorzio ibleo ha approvato, ieri, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e adottato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026.

Lo schema di bilancio sarà ora trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del relativo parere e immediatamente dopo sarà messo a disposizione dei Sindaci al fine dell’approvazione definitiva entro fine anno.

Dare la possibilità all’Ente di avere lo strumento finanziario approvato già ad inizio anno appare come elemento indispensabile per garantire i tempi necessari allo svolgimento del ciclo della gestione.

La capacità di spesa dell’ente, si arricchirà via via, non appena saranno note le politiche statali e regionali a vantaggio degli enti locali.

Afferma il Commissario Valenti “abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo risultato, una buona capacità di programmazione che rispetti i tempi previsti ci permette di lavorare con serenità. Ci confronteremo costantemente con l’Assemblea dei Sindaci per continuare ad affinare la programmazione potenziando alcuni servizi ed interventi necessari al territorio”.

