Ragusa. Iniziative per la Giornata Mondiale del Diabete

Il 14 novembre 2023 è la “Giornata Mondiale del Diabete” e in città si svolgeranno momenti di informazione e prevenzione della patologia in generale e in particolare sull’accesso alle cure. Le iniziative sono dell’assessorato alla Sanità e Politiche della Salute e della Protezione Civile del Comune di Ragusa in collaborazione con l’ASP, la Croce Rossa Italiana, Federsanità Sicilia e dall’AIAD.

A Marina di Ragusa, in piazza Duca degli Abruzzi, domenica 12 novembre dalle 9 alle 12, nell’ambito della campagna di prevenzione del diabete, vi sarà il gazebo della Protezione Civile dove i cittadini potranno effettuare lo screening gratuito a cura dello staff Medico coordinato dal dr. Raffaele Schembari, primario di medicina interna e di diabetologia.

L’assessore Giovanni Iacono si rivolge ai cittadini invitandoli a effettuare lo screening: “Bastano pochissimi minuti – dichiara l’assessore Iacono che prosegue sottolineando che – secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un adulto su undici, soffre di diabete, una patologia cronica che per l’elevata diffusione è una sorta di ‘epidemia’ strisciante; la prevenzione e gli stili di vita possono consentirci di vivere meglio la vita stessa”.

Oltre a quella di domenica 12 novembre, vi sarà l’iniziativa con Aiad e Rete Civica della Salute il 14 novembre alle 17 in Consiglio Comunale alla quale seguirà l’illuminazione della facciata del Palazzo di Città con il colore blu, mentre e il 19 novembre il punto informativo sarà presso il Centro Commerciale Le Masserie.

