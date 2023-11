Ragusa in Movimento. Necessita derattizzazione in città

Sempre più necessario intervenire sul fronte della derattizzazione in alcune zone della città”. Lo dice il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere ricevuto una serie di sollecitazioni riguardanti la zona di via Aldo Moro, alla periferia della città, nella parte alta. “Mi hanno spiegato – sottolinea Chiavola parlando di alcuni residenti – che proprio in questa zona ci sono numerosi topi che rosicchiano i fili elettrici e della fibra che dovrebbero essere al servizio dei condomini dei vari edifici presenti nel sito di cui stiamo parlando. Inutile dire i disagi che si registrano e le difficoltà per chi deve comunque lavorare e non lo può fare quando si ravvisano difficoltà con le linee internet. Ieri, ad esempio, Open Fiber è intervenuta per ripristinare i collegamenti ma i tecnici hanno spiegato che il problema si ripresenterà. Chiediamo dunque che si intervenga al più presto possibile per eliminare questo pesante disagio”.

