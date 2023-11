Modica e il turismo, Confcommercio presenta un nuovo progetto

“L’entusiasmo sempre più crescente che sta animando la nostra associazione di categoria a livello sezionale sarà canalizzato in modo positivo per favorire la crescita del turismo e, soprattutto, per intercettare sempre più e sempre meglio le esigenze delle imprese rappresentate per favorire lo sviluppo sostenibile sulla scorta delle rinnovate dinamiche economiche presenti in città”. E’ quanto afferma il presidente sezionale di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, dopo avere appreso che l’Amministrazione comunale, nell’ottica di un rinnovato dialogo con il corpo intermedio, ha deciso di trasferire l’area di sosta dei trenini turistici dalla zona antistante il duomo di San Pietro a piazza Matteotti. Le esigenze del trasferimento sono state intercettate e condivise dall’associazione di categoria che, però, ha voluto andare oltre: creando un progetto nuovo di sviluppo turistico della città i cui dettagli sono già stati sottoposti all’Amministrazione comunale e che saranno resi noti nei prossimi giorni. “Tutto questo – continua Moncada – nel segno di una espressa necessità di canalizzazione dei flussi dei visitatori per consentire la diffusione degli stessi su tutta l’area del centro storico. Naturalmente, non è soltanto il trasferimento ciò che intendiamo sottolineare, sebbene sia stato propugnato da un numero congruo di imprese, quanto la presa d’atto della disponibilità di un’amministrazione, quella retta dal sindaco Maria Monisteri, con cui abbiamo intrapreso uno stimolante percorso di collaborazione che, per quanto ci riguarda, dovrà portarci ad avere forti ricadute rispetto ai legittimi interessi dei nostri associati. Intendiamo rendere sempre più consolidata la posizione di Confcommercio in ambito cittadino e per fare questo è indispensabile attivare un itinerario il più possibile unitario che ci farà guardare al futuro con rinnovato ottimismo pur in un momento complessivo delicato, sul piano economico, rispetto a cui permane la necessità di individuare, come stiamo cercando di fare, soluzioni stimolanti. A breve, dunque, conosceremo meglio gli aspetti di questo progetto che, secondo noi, ha tutte le carte in regola per fare crescere sempre di più il comparto turistico, e non solo, della nostra città”.

Salva