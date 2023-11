Poidomani su zona artigianale Ragusa. Solleciti, ma tutto fermo

“Non riusciamo a smarcarci da una sensazione di buonismo che, però, coincide con lassismo. E lo diciamo con riferimento all’operato dell’Amministrazione comunale nei riguardi di una zona artigianale che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del comparto produttivo della nostra città e che, invece, purtroppo si confronta con una situazione di degrado che lascia molto da pensare”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, che già, nelle scorse settimane, era intervenuto sulla stessa questione. “Pensavamo che a distanza di tempo – prosegue Poidomani – qualcosa si muovesse. E, invece, niente. Tutto fermo al palo. Nessuna risposta alle legittime pretese degli insediati. Lo stato fatiscente dell’area, la mancanza di cura, la persistente presenza del branco di randagi che abbiamo più volte evidenziato, danno la cifra di una disattenzione che questa città non merita. Sì, il buonismo, dicevamo, quello dei sorrisi, delle pacche sulle spalle, del “non vi preoccupate, faremo tutto” e però, intanto, gli interventi latitano. Aspettavamo che, magari, il Comune si adoperasse mettendo in piedi un tavolo con i rappresentanti degli insediati così da comprendere quali le principali esigenze da attuare. Ma, secondo noi, il problema è che gli interventi da fare in realtà si conoscono. E, però, tutto rimarrà debitamente congelato sino alla prossima manifestazione di protesta. Nel frattempo, il disagio continuerà a crescere”.

