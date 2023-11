Il Pd di Modica: “Affondata la SpM”

La lunga agonia della Servizi per Modica sta per finire. Da qualche giorno è cominciata la sua discesa verso il fondo del mare. “Lentamente affonda, mentre la Sindaca e l’Assessore, seduti sugli scogli, la guardano, impotenti – denuncia il segretario cittadino del Partito Democratico, Salvatore Poidomani – . L’ultima opportunità per rivitalizzarla è ormai sfumata, visto che le somme per il pagamento della prima rata della rottamazione non sono state trovate; diversamente da quello che è stato fatto per la Multiservizi, l’altra società partecipata, in liquidazione da diversi lustri. La SPM, invece, è stata lasciata al proprio destino. Una scelta politica infausta ma legittima. Legittima perché l’Amministrazione aveva il potere di farlo. Ma ogni scelta politica, a nostro avviso, deve essere meditata, consapevole e responsabile. In questo caso ci sembra che la decisione sia stata subita, guidata dall’indolenza e dalla rassegnazione. Ora bisogna essere consequenziali. E quindi occorre trasparenza e lealtà nei confronti dei creditori, evitare di assumere altre obbligazioni, attivarsi per eliminare gli inutili costi di gestione e per evitare l’aggravarsi del debito e il rischio di commettere illeciti nella scelta dei crediti da saldare.

Nel frattempo, prima che la nave coli a picco, Sindaca e Assessore devono adoperarsi per calare le scialuppe e salvare i passeggeri ancora bordo, i 48 dipendenti”.

Salva