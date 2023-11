Trasporti pubblici. Nuova linea Ast da Pozzallo per Modica Bassa

Nel mese di ottobre è pervenuta all’amministrazione comunale di Pozzallo, da parte di una delegazione di genitori, una richiesta che prevedeva l’aggiunta di una fermata AST davanti la Quinta Farmacia, per gli studenti che devono recarsi a Modica Bassa.

Allo stato attuale, difatti, l’autobus di linea che accompagna gli studenti a Modica bassa, parte dalla fermata di Via Torin o che, nelle tesi sostenute dai genitori, risulta distante per gli studenti che vivono in zona Raganzino a Pozzallo.

“Dopo varie interlocuzioni fra l’Assessore Morana e l’ingegnere Iacono che si dimostra, anche in questo caso, ben predisposto alla collaborazione nell’ambito delle fattive possibilità dell’azienda di trasporti – dice il sindaco, Roberto Ammatuna – è stato deliberato che già da domani, giorno 8 novembre 2023, sarà aggiunta questa fermata. L’iniziale difficoltà è da ricondurre al fatto che l’autobus per Modica bassa è un autobus di linea che prosegue per Ragusa e per altri comuni fuori provincia e ha una scaletta di orari molto precisi da rispettare”.

Ciononostante è stato assicurato al Sindaco e all’Assessore Morana, che da mercoledì e in via definitiva, verrà aggiunta questa fermata al tradizionale percorso dell’autobus di linea diretto a Modica bassa.

“Auspichiamo che con i nuovi bilanci, l’AST possa concretamente apportare migliorie al servizio di trasporto, rendendo il percorso piacevole e rispettoso degli studenti”.

