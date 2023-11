Ragusa. Rilevamento letture contatori idrici a cura Iblea Acque

La Società in House Iblea Acque Spa, attuale gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Ragusa, comunica che a partire dal 6 novembre 2023, è stata avviata in ciascun Comune della Provincia, da parte delle società aggiudicatarie del Servizio di lettura dei misuratori idrici, l’attività di rilevamento dei consumi effettivi a fine esercizio 2023 (per la durata di circa 40 giorni), mediante personale appositamente incaricato e munito di cartellini identificativi.

È obbligo degli utenti consentire e facilitare loro l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione. Per quanto riguarda i misuratori ubicati in posti non, o parzialmente accessibili, dopo il primo tentativo di raccolta dei dati fallito, sarà lasciato un avviso cartaceo che indicherà il recapito telefonico del personale da contattare per effettuare la lettura del misuratore idrico. Contestualmente sarà lasciato anche apposito cartoncino con tutti i riferimenti del contatore per comunicare l’autolettura. In questo caso è necessario allegare la foto dello stesso, e trasmetterlo mediante una delle seguenti modalità:

email: info@iblea-acque.it

posta elettronica certificata: iblea.acque@pec.it

apposita applicazione “K-Reader” per smartphone,

spedendola a mezzo posta ordinaria presso la Sede operativa di Ragusa di Iblea Acque Spa all’indirizzo: Centro Direzionale ASI, Piazzale Cesare Zipelli.

Per ogni altro ed eventuale chiarimento si rimanda al comunicato ufficiale pubblicato nel sito della Società in House Iblea Acque spa al link:

https://www.iblea-acque.it/novita/avviso-oggetto-affidamento-del-sevizio-di-rilevamento-delle-letture-dei-misuratori-idrici-per-misurarne-i-consumi-effettivi-a-fine-anno-2023/

