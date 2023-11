Ospitalità popolazione canina. Ragusa ha risposto nei termini

“Esprimo la mia soddisfazione per il fatto che il Comune di Ragusa abbia risposto nei termini previsti dalla circolare 12 del 20 ottobre 2023 sul riparto delle somme messe a disposizione dall’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica grazie all’azione politica e all’emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate”. Lo sottolinea la consigliera comunale di Ragusa Rossana Caruso. “Ringrazio l’assessore regionale Andrea Messina e l’assessore comunale al ramo Andrea Distefano per la sua sollecita risposta – continua Caruso – e ci auguriamo che dei 229.986,13 euro utilizzati per l’ospitalità della popolazione canina nell’annualità 2022, il contributo in proporzione in entrata nelle casse comunali possa essere impegnato per la lotta al fenomeno del randagismo presente in alcune zone della nostra città”.

