Pozzallo. “Penalizzazione per Comuni con più di 5000 abitanti”

Il testo della legge finanziaria 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri , che deve essere successivamente approvato dalle Camere, difficilmente riuscirà a risolvere le grandi questioni del nostro paese,ma soprattutto penalizzerà i Comuni che avranno sempre più difficoltà a fare funzionare i servizi essenziali.

Per quanto riguarda i Comuni, sono previsti deboli sostegni soltanto per i Comuni che hanno particolari problemi finanziari. Ma non tutti gli Enti Locali per la legge finanziaria 2024 sono uguali. Infatti, i Comuni che possono beneficiare di nuove risorse finanziarie sono quelle sedi di Città Metropolitana, quelli che sono Capoluoghi di Provincia e i piccoli comuni fino a 5000 abitanti.

Tutti gli altri, con una popolazione superiore a 5000 abitanti e che non siano sede di Città Metropolitana o di Capoluogo di Provincia, non sono destinatari di nessun aiuto dal Governo.

“Purtroppo per lo Stato italiano ci sono Comuni di serie A, di serie B, di serie C e Comuni a cui è vietato toccare palla – lamenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – . Così non va.

Tutti gli Enti Locali, chi più e chi meno, devono essere trattati allo stesso modo, perché i loro abitanti devono avere le stesse opportunità, così come previsto dalla Costituzione Italiana”.

