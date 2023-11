Per il Santa Croce Calcio tempo di scontro diretto col Messana

La nona giornata del campionato di Eccellenza vedrà il Santa Croce calcio affrontare la neopromossa Messana.

Dopo la bella vittoria nel derby contro il Modica, la squadra di mister Angelo Galfano è alla ricerca della prima vittoria casalinga e, soprattutto, della continuità dei risultati utili.

I biancazzurri provengono da una serie di risultati positivi (due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di campionato) che ha consentito al Cigno di fare un bel salto in avanti e allontanarsi, anche se di poco, dall’ultima piazza della classifica.

L’incontro di domani (sabato ndr) sarà uno scontro diretto fra due squadre che stanno lottando per lasciare le zone calde della classifica e le vittorie di entrambe le compagini, nell’ultimo turno di campionato, hanno rinvigorito il morale e fatto acquisire maggiore ottimismo.

La gara per questo motivo è da prendere con le pinze e il pronostico non è per nulla scontato, se si considera che nelle gare casalinghe i biancazzurri hanno giocato sottotono.

C’è da sfatare il tabù “Kennedy”, quindi, e tutto l’ambiente dei sostenitori biancazzurri non vede l’ora di vedere vincere il Santa Croce per poter gioire insieme a tutta la squadra.

Mister Galfano per la gara farà in tutti modi per recuperare il difensore Franco Figini che a Modica è uscito malconcio dal confronto e non avrà nessuno squalificato.

La scelta degli undici titolari avverrà nei minuti che anticiperanno il fischio d’inizio, ma conoscendo Galfano sceglierà gli uomini più in forma.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la contesa sarà una terna tutta ennese capitanata dal signor Rosario Pavano che sarà assistito dai signori Pierluigi Fazzi e Francesco Conti.

