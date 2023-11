Avimecc volley Modica. Per i giovani under storia della Serie D

Inizia domani pomeriggio a Pedara l’avventura dei giovani del settore giovanile dell’Avimecc Volley Modica nel campionato di serie D.

Per la formazione affidata alle cure di Ciccio Italia e che sarà e composta tutta da atleti provenienti dal settore giovanile (under 17 e Under 19) sarà un motivo in più per fare esperienza nel volley dei “grandi” e acquisire maggiore fiducia nei propri mezzi.

Un modo costruttivo per alzare l’asticella per un gruppo che lavora con tanto impegno e dedizione e che già sta raccogliendo i risultati nei campionati giovanili di appartenenza. dove la formazione under 17 ha esordito con un successo in tre set sul GP Carlentini, mentre la formazione under 19 ha vinto le due partite finora disputate (con GP Carlentini in trasferta e con FreeVolley Vittoria in casa ottenendo in entrambe un secco 3 – 0).

Domani alle 18, il debutto in serie D contro una squadra che può far capire sin da subito il ruolo che i giovani biancoazzurri potranno recitare in questo torneo.

Fiducioso di quanto potrà fare la squadra modicana, Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile della Volley Modica.

“Ci siamo preparati bene per questo esordio difficile – spiega Giorgio Scavino – la squadra con coach Ciccio Italia ha lavorato molto principalmente sull’attenzione, l’aumento del ritmo e sull’approccio alla partita e stiamo cercando di trasmettere una mentalità vincente ai nostri giovani. La squadra è di buon livello e credo sia in grado di disputare un campionato di serie D con serenità. Io in maniera particolare sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto e principalmente e per l’atteggiamento dei ragazzi nell’essere sempre presenti e puntuali all’impegno che hanno preso. Un impegno che li vedrà coinvolti oltre che in serie D, anche nei loro campionati giovanili di appartenenza”.

“storia” in serie D, domani a Pedara l’esordio con il Giavì

