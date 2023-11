Passaggio delle consegne della Fidapa Bpw Pozzallo

Il 31 ottobre si è tenuta la cerimonia del passaggio delle consegne della FIDAPA BPW ITALY- sezione di Pozzallo. Concluso il biennio , guidato dalla presidente Maria Antonietta Emmolo, che si è contraddistinta per le numerose e qualificanti iniziativa realizzate nella città, il testimone passa ad Adriana Curcio. La Fidapa di Pozzallo continua il suo percorso di associazione di donne attive per la comunità e con la comunità. La nuova presidente, già nota per il suo percorso professionale di direttore sanitario, contraddistinto da caparbietà ed efficienza, ha già illustrato le linee generali del suo programma operativo che spazia dal campo sociale, ai diritti umani, dalla medicina alla cultura.

Ieri presenti alla cerimonia del passaggio delle consegne le massime autorità della FIDAPA, la presidente nazionale, dott.ssa Cettina Corallo e la tesoriera del distretto Sicilia , Adele Musso, delegata dalla presidente distretto Sicilia, Letizia Bonanno

La presenza del sindaco Roberto Ammatuna, della presidente del Consiglio, Quintilia Celestri, dell’ assessore Stella Morana e del Vicario Padre Bella, hanno sottolineato una sinergia d’ intenti che mira a dare alla nostra città opportunità di crescita e confronto e soprattutto spunti di riflessione sui valori dell’ umanità.

Salva