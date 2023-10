Rosamaria Chiaramonte nuovo Presidente Confcommercio sezionale Ragusa

Rosamaria Chiaramonte è il nuovo presidente di Confcommercio sezionale Ragusa. La decisione dopo la prima riunione del direttivo eletto nel corso dell’assemblea tenutasi lo scorso 25 ottobre. L’elezione di Chiaramonte, all’unanimità dei presenti, durante il primo incontro del direttivo. Allo stesso modo, anche il presidente uscente, Danilo Tomasi, è stato eletto all’unanimità come vicepresidente sezionale. Gli altri componenti del direttivo, oltre a Chiaramonte e Tomasi, sono: Salvatore Ingallinera, Stefano Occhipinti Amato, Alessandro Palladino, Fabio Piccitto, Carlotta Schininà, Roberto Sica e Gianluca Tidona, tutti eletti dall’assemblea. Palladino e Tomasi i due delegati eletti per partecipare ai lavori dell’assemblea provinciale. Ai lavori presente il coordinatore provinciale Confcommercio Corrado Lupo. “Sono felice e mi ritengo onorata dell’elezione all’unanimità da parte del direttivo appena costituito. Ringrazio l’assemblea che, numerosa, ha espresso il proprio consenso partecipando alle elezioni del direttivo; grazie al presidente Commerfidi, Salvatore Guastella, che ha presieduto il seggio elettorale regolando con competenza e imparzialità le operazioni di voto; grazie al presidente Confcommercio provinciale e regionale Gianluca Manenti e al presidente Federalberghi Rosario Dibennardo, che hanno condiviso con tutti i candidati l’intera giornata di lavoro assembleare. Ringrazio, altresì, il presidente uscente Danilo Tomasi il cui impegno e professionalità, disponibilità e serietà con cui ha gestito l’associazione negli ultimi anni saranno i miei futuri riferimenti. Ho rinnovato la stima al precedente direttivo e in particolare a Carlotta Schininà e Alessandro Palladino con cui ho avuto e ho un rapporto di intesa e di reciprocità e con i quali, in questi anni, ho condiviso tutte le problematiche delle categorie e delle tassazioni locali che ci hanno permesso di ottenere buoni risultati. L’auspicio è di instaurare rapporti di interscambio durante il prossimo direttivo. Ho dato il benvenuto ai nuovi componenti dell’organismo augurandomi di potere portare avanti, assieme a loro, un lavoro di squadra e di collaborazione, di suddivisione di compiti e problematiche per il bene comune, completando l’organigramma degli incarichi nelle prossime sedute del consiglio direttivo”. “Ho parlato – aggiunge Chiaramonte – di un piano programmatico sintetizzabile in poche parole: ascolto, analisi dei problemi, possibili risoluzioni e individuazione delle occasioni di aiuto. Ascoltare anche con incontri calendarizzati gli associati di settore (tabaccai, edicole, bar, ristoranti, abbigliamento, tassisti, etc.) per analizzare ogni singola problematica, cercare ove possibile di intervenire in tutti gli ambiti e fornire l’assistenza che necessita. In altre parole, avvicinarsi il più possibile alle attività produttive cittadine per parlare di sviluppo ed investimenti, per mettersi al servizio degli associati affinché Confcommercio Ragusa continui a crescere, come corpo intermedio, così come auspico lo stesso possa fare l’associazione dei servizi di riferimento aggiungendo ulteriore e riconosciuta qualità”.

Salva