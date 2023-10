Ragusa Calcio contro Lfa Calabria. Le info per i biglietti

In vista della gara in programma domenica 29 ottobre allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio con Lfa Reggio Calabria, il Ragusa Calcio comunica che la partita prenderà il via alle 15. Per quanto riguarda le informazioni sui prezzi dei tagliandi, gli stessi ammontano a 10 euro (+ 1 euro di diritto di prevendita) per la Tribuna B e a 10 euro (+ 1 euro di diritto di prevendita) per la Tribuna C riservata agli ospiti e la cui vendita può essere effettuata solo on line. Gli ospiti potranno acquistare i biglietti in prevendita entro e non oltre le ore 19 di sabato 28 ottobre. All’ingresso i tifosi ospiti dovranno esibire un documento di riconoscimento. Sempre per gli ospiti, sarà possibile acquistare il tagliando esclusivamente tramite il portale internet Posto Riservato cliccando sul seguente Link:

https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti-asd…

Per quanto riguarda i locali, invece, sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita nei seguenti punti vendita: sede Asd Ragusa calcio (solo sabato 28 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, in via Bellarmino 45); Keep Calm Cafè (via G.A. Cartia n.1 – di fronte stadio); Bar dello Stadio (via Padre Anselmo n. 93); Tabaccheria Lo Magno (via Risorgimento n. 43); Bar Savini (contrada Mugno, zona industriale). Considerato che non ci sarà la disponibilità, per i lavori in corso all’Aldo Campo, di aprire il botteghino allo stadio, solo per alcuni ritardatari sarà possibile trovare i biglietti al Keep Calm Cafè di fronte allo stadio sino alle 14,30 di domenica.

