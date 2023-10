Carabinieri ANC Comiso. Consegna degli “Attestati di fedeltà”

Si è svolta nel pomeriggio di ieri 26 ottobre, presso l’Aula consiliare del Comune di Comiso, la cerimonia di consegna degli “Attestati di fedeltà” ai Soci veterani dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Comiso, premiati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Colonnello Carmine Rosciano, dall’Ispettore Regione A.N.C. per la Sicilia, Car. (aus.) in congedo Ignazio Buzzi, e dal Sindaco di Comiso, Prof.ssa Maria Rita Schembari.

Nella commossa partecipazione di familiari e amici e alla presenza di componenti dell’Arma territoriale, della Polizia di Stato e dell’Amministrazione comunale, il momento di condivisione e d’incontro tra la locale Sezione dell’A.N.C. (di cui è Presidente il Maresciallo cpl. Giovanni Caggia) e la città di Comiso, è stato segnato da sentimenti di umanità, di vicinanza e di unione, valori intimamente sentiti e curati dagli appartenenti, in servizio e in congedo, all’Arma dei Carabinieri.

La Presidenza nazionale dell’A.N.C. di Roma ha inteso premiare i soci più anziani, che da più lustri sono parte integrante della Sezione comisana, con “Attestati di fedeltà” rilasciati per la loro convinta e sempre viva condivisione degli ideali istituzionali e per il giuramento prestato alla Benemerita di rimanere “Nei Secoli Fedele”.

Oltre al riconoscimento concesso ai propri Soci, l’A.N.C. ha voluto insignire il Sindaco di Comiso, Prof.ssa Maria Rita Schembari, del titolo di “Socio benemerito” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per il profondo gesto di sensibilità, di umanità e di civiltà che, in collaborazione con l’Associazione, con la componente territoriale dell’Arma e con l’Assessore e Vicesindaco Giuseppe Alfano, ha consentito un degno rituale di sepoltura alla defunta Sig.ra Giuseppa D’Antoni, cittadina comisana deceduta lo scorso mese di giugno all’ospedale di Vittoria e rimasta senza parenti in zona, vedova di un militare dell’Arma che ha prestato servizio negli anni ‘80 presso la Stazione CC di Comiso, prematuramente deceduto all’età di 38 anni.

A testimonianza del profondo legame di continuità e di collaborazione attiva tra i militari dell’Arma in servizio e in congedo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Colonnello Carmine Rosciano, è stato anch’egli insignito del titolo di “Socio benemerito” dell’A.N.C., con la consegna di un “Attestato di benemerenza” da parte dell’Ispettore Regionale A.N.C. per la Sicilia, Car. (aus.) in congedo Ignazio Buzzi, sottolineando il valore morale, etico e professionale dell’impegno e dell’interessamento manifestato dal Colonnello Rosciano, affinché venisse riconosciuto alla Sig.ra D’Antoni l’ultimo accorato e significativo saluto da parte della comunità.

