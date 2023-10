È la prima volta nella storia.

Scicli e il suo mare si candidano alla Bandiera Blu.

L’amministrazione comunale ha partecipato ieri all’incontro tecnico-operativo tenutosi a Roma, nella sede della Regione Lazio, per la Bandiera Blu 2024.

Si è trattato della prima di una serie di riunioni programmatiche per l’assegnazione dell’importante riconoscimento dato ogni anno dalla Fee (Foundation for Environmental Education).

L’incontro di ieri, curato dalla Fondazione, puntava a incontrare le amministrazioni che intendono presentare la domanda per ottenere il vessillo blu di qualità ambientale del mare.

A volere questa importante candidatura il sindaco Mario Marino, l’assessore Vincenzo Giannone e l’amministrazione tutta, che punta a trasformare la nomination in riconoscimento da qui alla prossima primavera.

“Un’opportunità per il turismo e l’indotto” dichiara il sindaco Mario Marino.

L’appuntamento di ieri è stato caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2024, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura.

Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2024 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa – ossia i metodi ed i criteri di idoneità utilizzati dalla FEE Italia e divenuti nel tempo sempre più selettivi – per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu.

