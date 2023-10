Progetto “Crosswork” Lavoro e giovani: Alberto Pellai a Ragusa

Il prof. Alberto Pellai, noto medico, psicoterapeuta, scrittore e ricercatore presso l’Università di Milano, sarà l’ospite d’onore nel seminario conclusivo del progetto Crosswork in programma giovedì prossimo 26 ottobre alle ore 17:00 presso la sede della Cna Territoriale di Ragusa (via Psaumida). Questo importante evento segna il culmine di un progetto innovativo che ha offerto opportunità di lavoro ai giovani siciliani e maltesi attraverso tirocini formativi retribuiti e stage in aziende locali. Un’iniziativa rivoluzionaria, con capofila la cooperativa Logos, che ha visto la collaborazione di numerosi partner, tra cui l’Istituto Principi Grimaldi di Modica, la Malta Chamber of SMEs, l’Assessorato regionale Famiglia – Dipartimento della famiglia e politiche sociali, Sicindustria Ragusa, Legacoop Sicilia, Cna Sicilia, Uil Sicilia, Cgil Sicilia e Cisl Sicilia. Questo progetto è stato realizzato grazie al programma Interreg Italia-Malta e si è concentrato sulla creazione di opportunità di lavoro per i giovani disoccupati, sia in Sicilia che a Malta. Il cuore di questo progetto è stato rappresentato dall’offerta di 36 tirocini formativi retribuiti, con un incentivo di 2.000 euro al mese, per giovani disoccupati siciliani e maltesi. Questi tirocini sono stati effettuati presso aziende presenti nelle due isole, fornendo ai partecipanti un’esperienza pratica preziosa che li aiuterà a entrare con successo nel mondo del lavoro. Inoltre, il progetto, per il quale saranno illustrati i risultati raggiunti, ha mirato a favorire l’interazione transfrontaliera, concentrandosi su settori economici chiave come il turismo sostenibile, l’economia blu, la salvaguardia dell’ambiente e la salute e qualità della vita. Rosario Alescio, presidente di Logos, sottolinea l’importanza di questo progetto: “Abbiamo pensato alla creazione del progetto Crosswork seguendo le richieste del mercato siciliano e maltese. Il primo, caratterizzato da un alto livello di disoccupazione, ha una notevole forza lavoro qualificata e da qualificare ma in cerca di occupazione, mentre per il mercato maltese la situazione è inversa, con un bassissimo tasso di disoccupazione e con una costante richiesta di nuovi lavoratori. L’evento conclusivo del progetto Crosswork rappresenta un’occasione per riflettere sulle realizzazioni di questa iniziativa, che ha aperto nuovi orizzonti. Inoltre il convegno offrirà una straordinaria opportunità di apprendimento grazie alla presenza del prof. Alberto Pellai, esperto rinomato nel campo delle trasformazioni sociali e dell’approccio dei giovani al mondo del lavoro”.

