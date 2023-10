Record Isole Canarie. Dal 1 gennaio arrivati 23.527 migranti

Quasi 1.500 migranti sono arrivati ​​alle Isole Canarie questo fine settimana da diverse nazioni dell’area sub-sahariana e, secondo i servizi di emergenza, gli ultimi arrivati hanno raggiunto l’isola di Hierro in una barca di legno con a bordo 321 persone. Secondo i dati forniti del numero di emergenza 112 delle Isole Canarie e del Soccorso Marittimo, questi ultimi arrivi rappresentano un record storico poiché è il più grande mai registrato finora. Secondo il Ministero degli Interni spagnolo, tra il 1° gennaio e il 15 ottobre il territorio ha accolto 23.537 immigrati, quasi l’80 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Solo sabato scorso sono arrivati ​​rispettivamente nelle isole di Tenerife e Gran Canaria 98 e 154 immigrati. Inoltre, nei giorni scorsi la piattaforma Alarma Phone aveva allertato la capitaneria delle Canarie di una imbarcazione di migranti che aveva lasciato Tantan per le Isole Canarie l’11 ottobre scorso e della quale si erano persi i contatti. Ebbene, oggi si è saputo tramite X che “i parenti hanno informato che questo gruppo in difficoltà è arrivato sano e salvo alle Canarie”. La stessa piattaforma aveva anche avvertito le autorità marinare che altre 450 persone erano in pericolo nell’area di ricerca e salvataggio di Malta. “Finora non siamo stati in grado di stabilire un contatto diretto con le persone che sono partite dalla Libia. Andremo a cercarli, subito”. Ottimo direi!

