M5s. Ragusa, Gabriele Piccitto nuovo coordinatore cittadino

Gabriele Piccitto è il nuovo coordinatore cittadino del Movimento 5 Stelle di Ragusa. L’elezione è avvenuta ieri sera nell’ambito della riunione territoriale del capoluogo, alla presenza del coordinatore provinciale, Federico Piccitto e della deputata regionale Stefania Campo. Presente anche il Consigliere comunale, Sergio Firrincieli. Vice è stato eletto Demetrio Occhipinti mentre referente Giovani è stata proclamata Carla Albani. “Quello di Ragusa è il gruppo territoriale più numeroso della provincia – ha rilevato Federico Piccitto – e tra l’altro, proprio negli ultimi tempi, si è arricchito di nuove persone. Questo è sicuramente un bel segnale. Auguriamo buon lavoro a Gabriele che è chiamato ad un compito importante”. Stefania Campo aggiunge: “A Gabriele Piccitto va il nostro ringraziamento per la grande responsabilità che ha voluto assumersi e per l’entusiasmo che, certamente, saprà garantire nella ripartenza delle attività politiche del nostro Movimento a Ragusa. C’è tanto da fare, e ci vorrà tanto impegno da investire per la costruzione di una rinnovata area progressista e della società civile in maniera da offrire, nel più breve tempo possibile, una alternativa di trasparente e onesto buon governo ai cittadini”. Da parte sua, Gabriele Piccitto, esprimendo il proprio ringraziamento nei confronti dell’assemblea per la fiducia, spiega: “Ripartiamo da qui: il gruppo a Ragusa in questi anni ha continuato a crescere e l’obiettivo è quello di farlo crescere ancora, sia a livello numerico ma anche a livello di competenze, per supportare i nostri portavoce a tutti i livelli. Il lavoro da fare non manca e siamo pronti a ripartire con grande entusiasmo e impegno”.

