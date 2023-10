Il Ragusa calcio nella tana della Nuova Igea Virtus

Tutto pronto per la sfida, valevole come nona giornata del girone I del torneo di Serie D, che vedrà il Ragusa di mister Giovanni Ignoffo contrapposto alla Nuova Igea Virtus. Si gioca domani, a Barcellona Pozzo di Gotto, stadio D’Alcontres-Barone, a partire dalle 15. I giallorossi, che nei giorni scorsi hanno affidato la panchina al palermitano Francesco Di Gaetano, sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del Città di Sant’Agata mentre gli azzurri arrivano dal pari sul campo di Avola, dove il Ragusa gioca per il momento le gare in casa, contro la Sancataldese. Sicuro assente tra le fila del Ragusa l’infortunato centrocampista Yassin Ejjaky uscito anzitempo sabato scorso contro i nisseni. “Abbiamo preparato bene la gara di Barcellona – afferma Ignoffo – ci siamo allenati, nel corso della settimana, con grande determinazione, cercando di correggere gli errori che facciamo e cercando soprattutto di essere consapevoli del fatto che disputeremo una partita importante con l’obiettivo di muovere ancora meglio la classifica. Ultimamente, infatti, stiamo producendo molto sul piano del gioco e dell’intensità ma non stiamo raccogliendo così come dovremmo”. Finora, infatti, il Ragusa ha realizzato più punti in trasferta che sul campo di Avola. “Direi che finora abbiamo giocato sempre fuori casa, anche se Avola è ad un’ora di pullman, ma non ti senti mai a casa tua e non è facile. Più punti in trasferta? Credo che tutto ciò sia frutto del caso – afferma Ignoffo – perché se andiamo a vedere l’ultima partita abbiamo giocato bene. Forse, in “casa”, quella in cui abbiamo giocato meno bene è stato il match con il Canicattì. Con l’Akragas non meritavamo assolutamente di perdere e sabato scorso contro la Sancataldese il pareggio ci stava stretto soprattutto per le occasioni avute, in particolare con Oggiano nel finale. In ogni caso, noi portiamo avanti la nostra identità sia in casa che fuori anche perché non abbiamo una squadra di contropiedisti che puoi sfruttare in trasferta. La nostra formazione è sempre votata a cercare di proporre gioco e, probabilmente, siamo stati più bravi a finalizzare le situazioni avute fuori casa. La Nuova Igea Virtus sta facendo grandi cose in questo inizio di stagione. Per noi sarà una partita difficile da affrontare anche perché, tra le altre cose, i giallorossi hanno cambiato l’allenatore da pochi giorni e quando si cambia il mister spesso, da parte della squadra, c’è un’attenzione diversa perché tutti si vogliono mettere in mostra con il nuovo allenatore. Questo è un aspetto sicuramente importante per quanti, come loro, arrivano da un successo lontano dalle mura amiche”.

