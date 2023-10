Il Modica Calcio si prepara alla trasferta di Lentini

Siamo quasi a metà del percorso del girone di andata del Girone B di Eccellenza e per il Modica Calcio di Pitino e Radenza, è tempo di far visita alla Leonzio. L’obiettivo è quello di proseguire nella striscia positiva, mantenere la vetta della classifica e continuare a infondere morale ed entusiasmo all’ambiente: tutto materiale utile per il proseguo del campionato.

Dopo la vittoria netta contro il Mazzarrone la squadra di capitan Vindigni deve confermare la compattezza, archiviare la festa del Vincenzo Barone e pensare solo alla sfida alla Leonzio.

Sarà fondamentale mostrare lo stesso atteggiamento e la stessa concentrazione per evitare passi falsi. Sicuramente la compagine rossoblu è pronta a dimostrare tutto il proprio valore, ma non bisogna mai lasciare nulla al caso e continuare sulla giusta strada per evitare sbandamenti che potrebbero creare battute d’arresto, con l’Enna e il Paternò, che domani si affrontano vicendevolmente, sempre in agguato e pronte ad approfittarne.

La Leonzio, fin qui, non ha raccolto i punti che l’organico avrebbe meritato, essendo una squadra in grado di mettere in difficoltà tutte le altre, come dimostrato dal successo per 1-0 rifilato proprio all’Enna, formazione costruita per puntare alla vetta di questo campionato. Espugnare lo stadio “Angelino Nobile” non sarà una passeggiata per i ragazzi della Contea, con una formazione che riesce a compattarsi bene e a non subire tanti gol in una sola partita.

“È una partita stimolante quella con la Leonzio – ha dichiarato Giancarlo Betta – loro hanno cambiato la guida tecnica e sono una formazione molto fisica, tutti elementi che li pongono in una fase di crescita e che ci fa pensare che la loro classifica è bugiarda. Sicuramente ci sarà un ambiente stimolante in cui giocare e dare il massimo, ci aspetta una bella Domenica sicuramente”.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica contro la Leonzio:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta.

Salva