Modica. Sospesi i lavori per la telefonia in Via Impastato

Nel tardo pomeriggio di oggi, il sindaco di Modica ha firmato un’ordinanza in cui dispone l’immediata sospensione, in autotutela, dei lavori per la realizzazione di un’antenna di 34 metri per le telecomunicazioni, in via Peppino Impastato. Convocati per lunedì 6 Novembre, alle 10, i responsabili della ditta incaricata della costruzione dell’impianto, in un tavolo tecnico che si terrà nella Sala Spadaro di Palazzo San Domenico, assieme ai tecnici del Comune di Modica, della Sovrintendenza di Ragusa, del Genio Civile, dell’ENAC, dell’ENAV, di EliSicilia, dell’ARpPA e del NOPE della polizia locale.

Salva