Prorogato fino al 5 novembre servizio navette gratuite per Ibla

“Il servizio di navette gratuite Hybus – comunica l’assessore alla Mobilità del Comune di Ragusa Giovanni Gurrieri – continua a collegare Ibla e il Centro storico superiore con ottimi riscontri da parte dei turisti e dei ragusani, ormai abituati a utilizzarlo regolarmente.

Per questo motivo abbiamo deciso di estendere ulteriormente il servizio fino al 5 novembre, includendo così il ponte per la festività di Ognissanti.

Le navette gratuite, con capolinea a Piazza del Popolo per Ragusa superiore e a Largo Ss. Trovato per Ibla, saranno attive dal venerdì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 02.00.”

