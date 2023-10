Per l’Avimecc Volley Modica la difficile trasferta di Sorrento

E’ quasi tutto pronto in casa Avimecc Volley Modica per la prima trasferta della stagione. Domenica pomeriggio alle 16, infatti, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano saranno di scena al “PalaSport” di Sorrento ospiti della Shedirpharma, una delle compagine meglio attrezzate del girone Blu del campionato di serie A3.

Domani mattina i “galletti” biancoazzurri si alleneranno al “PalaRizza”, poi nel tardo pomeriggio partiranno in aereo direzione Sorrento per affrontare una gara intrisa di difficoltà che il sestetto della Contea cercherà di approcciare con la consapevolezza dei propri mezzi ma con la certezza di avere di fronte una delle più forti formazioni del girone Meridionale.

Non sarà una gara come tutte le altre per il centrale biancoazzurro Daniele Buzzi che per la prima volta affronterà Sorrento da ex.

“Per me – spiega il centrale modicano – sarà una partita carica di emozioni. Sarò contento di rivedere alcuni ex compagni di squadra e persone a me care durante il mio percorso di crescita come Alfonso Manzi che dopo due anni al mio fianco come allenatore mi ritroverò come avversario. A Sorrento – conclude Daniele Buzzi – ho vissuto un anno complesso, ma ricco di bellissimi ricordi e di esperienze, sarò emozionato, ma appena entrerò in campo spero tutto passi per affrontare la partita con il massimo impegno”.

Durante la settimana, coach Enzo Distefano e il suo staff hanno lavorato per migliorare quello che nella gara con Lagonegro ha fatto la differenza in un match equilibrato e giocato quasi alla pari del sestetto lucano e per cercare di non ripetere le piccole leggerezze costate la sconfitta in quattro set.

“Già da martedì – spiega il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – abbiamo lavorato tenendo alta la concentrazione puntando tutti verso la difficile partita con Sorrento. Abbiamo lavorato molto sull’organizzazione del nostro contrattacco cercando di limare tutti quegli aspetti che contro Lagonegro sono stati deficitari. Domenica – continua – ci aspetta un’altra corazzata del girone Meridionale che, come detto più volte, è di un elevato livello e non permetterà mai a nessuno di distrarsi fino alla fine. Dall’altra parte della rete – sottolinea Distefano – ritroveremo Fabrizio Garofolo, altro ex di turno di cui tutti noi conosciamo le grandi qualità tecniche e fisiche, se a questo aggiungiamo il probabile arrivo di un forte opposto straniero che andrà a sostituire Cavasin infortunato, capiamo realmente il valore estremo dei nostri avversari. Sappiamo già da ora che non sarà una passeggiata, perchè conosciamo le loro qualità, ma non daremo nulla per scontato. In settimana -conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – ho visto i ragazzi allenarsi con la giusta mentalità e con lo spirito giusto e conoscendoli e conoscendo e rispettando Sorrento e tutto il loro staff tecnico credo e spero di poter assistere a una bella prestazione di entrambe le squadre che sono in grado di regalare un bello spettacolo di pallavolo”.

