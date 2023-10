Delegazione iblea Sud chiama Nord incontra Cateno De Luca

Una delegazione ragusana di Sud chiama Nord, guidata dal coordinatore della lista Saverio Buscemi, consigliere comunale, presente, tra gli altri, l’assessore comunale Andrea Distefano, ha partecipato, ieri sera, a una delle iniziative della fase finale della campagna elettorale di Cateno De Luca, che si concluderà oggi, per le elezioni suppletive della Brianza. Il voto è in programma il 22 e il 23 ottobre. In particolare, al Teatro Manzoni di Monza tutto esaurito, la delegazione iblea ha partecipato alla presentazione del libro del leader di Sud chiama Nord dal titolo: “Non tutto è successo”. Presenti, tra gli altri, Catena Fiorello e Red Ronnie che hanno curato rispettivamente la prefazione e postfazione del libro. Sono stati presentati i deputati regionali che fanno riferimento a De Luca, il deputato Francesco Gallo e vari consiglieri comunali di Messina. “Il libro – commenta Buscemi – racconta la storia personale, imprenditoriale e politica del sindaco di Taormina e si avvale anche di aneddoti di coloro che lo conoscono bene. Il successo, i valori di riferimento, le profonde radici siciliane sono il nodo centrale del libro, che vuole essere una esplicazione quanto più esaustiva dei risultati fin qui raggiunti, e una “proiezione programmatica” di ciò che saranno gli anni a venire. Non potevamo non esserci per condividere con Cateno questo momento certi che il suo libro rappresenta un modo di condividere la sua storia personale, il suo percorso imprenditoriale e la sua esperienza politica. È un viaggio che affronta i successi, i valori che lo guidano e che guidano anche la sua azione amministrativa oltre che quella di tutti coloro che hanno condiviso e stanno condividendo, come nel nostro caso, il suo percorso politico. Siamo certi che arriveranno risposte importanti sul fronte elettorale, anche in questo caso. Forza Cateno”.

