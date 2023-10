Modica. Stabilimento Socotherm passa a Radenza

Si parla di una cifra con tanti zeri anche se tenuta “top secret”. Lo stabilimento della Socotherm, nel cuore della zona industriale Modica-Pozzallo passa nelle mani del gruppo Radenza, acquistato in questi giorni con un accordo formalizzato fra il gruppo veneto che deteneva l’immobile, la Soave, e il gruppo alimentare siciliano. Uno stabilimento che doveva essere il ponte fra l’Europa e l’Africa nella produzione di tubi cromati ma che, nel corso degli anni, ha trovato pochissime commesse e lunghi periodi dove i macchinari sono stati fermi. Coincidenza temporale ha voluto che il taglio del nastro per questa azienda fosse datato 22 ottobre 2007. Dopo 16 anni esatti, sarà presto tolta l’insegna che ha dato lavoro a poche maestranze e che doveva essere il fiore all’occhiello nella produzione di tubi per gas e oil. Erano rimasti in tre a lavorare per l’azienda veneta traslocata in Sicilia. Stabilimento costruito coi fondi europei, volano, si disse ai tempi, di un nuovo rinascimento economico della zona industriale, salvo poi incontrare un cammino decisamente tortuoso fra lavoratori messi in cassa integrazione e pochissime prospettive di rilancio del sito.

Ora il sito sorgerà con una nuova insegna grazie al gruppo Radenza. Lo stabilimento comprende un’area coperta di circa 12.000 mq ed un’area scoperta di circa 128.000 mq.

