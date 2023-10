È deceduta Emilia Militello, voce storica di RTM. Per anni era stata una presenza costante davanti ai nostri microfoni e una voce amica per gli ascoltatori. Siamo in lutto. Era ricoverata da qualche giorno in ospedale. Aveva 67 anni. A tutta la sua famiglia, ai fratelli Franco e Maurizio, la nostra vicinanza.

i funerali sabato alle 15 nel Duomo di San Pietro.

